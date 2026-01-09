フロイント産業 <6312> [東証Ｓ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比5.8倍の21.7億円に急拡大し、通期計画の15億円に対する進捗率が145.3％とすでに上回り、さらに5年平均の29.0％も超えた。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常損益は6.7億円の赤字(前年同期は8.4億円の黒字)に転落する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比68.9％増の7.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.3％→10.6％に改善した。



株探ニュース

