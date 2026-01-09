日本エンタープライズ <4829> [東証Ｓ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比14.8％増の3100万円に伸びたが、通期計画の2億5000万円に対する進捗率は12.4％にとどまり、5年平均の42.8％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.5倍の2億1900万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比36.8％増の2600万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.0％→2.1％に改善した。



株探ニュース

