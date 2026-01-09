ヨンドシーホールディングス <8008> [東証Ｐ] が1月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比48.2％増の21.7億円に拡大し、通期計画の31.5億円に対する進捗率は5年平均の61.1％を上回る69.0％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の9.7億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の8.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.3％→4.3％に改善した。



