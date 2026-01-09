おっ！ 風を防ぎ、街に馴染む。軽さと暖かさを両立した都会派ダウン【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
薄手でもしっかり暖かい。冬のスタイルを洗練させる一着【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場!
ザノースフェイスのコートは、マットな質感の生地にパッカリングを効かせることで、スポーティさを抑えた落ち着きのある表情を持ち、都市生活に馴染む洗練されたデザインに仕上がっている。中わたには遠赤外線効果で自然なあたたかさをもたらすクリーンダウン光電子を封入し、軽さを保ちながらもしっかりとした保温性を確保している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
裏地には2層構造を採用し、風の侵入を抑えて衣服内の温度を安定させる。バッフル量を抑えた軽量で薄手の設計ながら、防風性と保温性に優れ、冬の街歩きでも快適な着心地を提供する。
→【アイテム詳細を見る】
襟元には同色のロゴ刺繍を控えめに配置し、上品でミニマルなアクセントをプラス。身幅や袖幅はゆったりめに設計されており、着合わせのしやすさや脱ぎ着のしやすさにも配慮されている。
→【アイテム詳細を見る】
現在のタウンスタイルに自然と溶け込み、幅広い年代が着用しやすいデザイン性と機能性を兼ね備えた一着。日常のアウターとして頼れる、都会的で実用的なダウンジャケットとなっている。
薄手でもしっかり暖かい。冬のスタイルを洗練させる一着【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場!
ザノースフェイスのコートは、マットな質感の生地にパッカリングを効かせることで、スポーティさを抑えた落ち着きのある表情を持ち、都市生活に馴染む洗練されたデザインに仕上がっている。中わたには遠赤外線効果で自然なあたたかさをもたらすクリーンダウン光電子を封入し、軽さを保ちながらもしっかりとした保温性を確保している。
→【アイテム詳細を見る】
裏地には2層構造を採用し、風の侵入を抑えて衣服内の温度を安定させる。バッフル量を抑えた軽量で薄手の設計ながら、防風性と保温性に優れ、冬の街歩きでも快適な着心地を提供する。
→【アイテム詳細を見る】
襟元には同色のロゴ刺繍を控えめに配置し、上品でミニマルなアクセントをプラス。身幅や袖幅はゆったりめに設計されており、着合わせのしやすさや脱ぎ着のしやすさにも配慮されている。
→【アイテム詳細を見る】
現在のタウンスタイルに自然と溶け込み、幅広い年代が着用しやすいデザイン性と機能性を兼ね備えた一着。日常のアウターとして頼れる、都会的で実用的なダウンジャケットとなっている。