中国でバーチャル配信者がライブコマースの監督管理下に

中国市場監督管理総局インターネット監督司の朱剣橋司長は1月7日、市場監督管理総局と国家インターネット情報弁公室が先ごろ共同で「ライブコマース監督管理方法」を発表したと明らかにしました。これはライブコマース産業の特徴に基づき、バーチャル配信者など人工知能（AI）生成コンテンツを監督管理の対象内に含めるものです。新技術が虚偽の情報を作り、さらに拡散させる道具となることを予防し、ライブコマース分野におけるAI技術の規範化された応用を促進することが目的です。

7日に開かれた市場監督管理総局の記者会見では、市場監督部門とインターネット情報担当部門が、ライブ配信の運営者、ライブコマースの配信者、ライブコマース関連サービス機関の法律違反状況をライブ配信プラットフォーム運営者に通報した場合、運営者は関連当事者に対して警告、機能制限、トラフィック制限、配信停止、期限付き利用停止、アカウント削除、アカウント再登録禁止、ブラックリスト入りなどの処分を実施することになります。また、AI生成による人物画像や動画を使いライブコマースを実施する場合は、その旨を表示し、消費者に継続的に提示しなければなりません。（提供/CRI）