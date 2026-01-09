現役薬学生のグラドル・三橋くん、ぴたぴたニットで大胆ボディ強調「完璧なライン」「おおきすぎるよ」
グラビアアイドルでコスプレイヤーの三橋くんが、自身のXを更新し、大胆ボディを強調したニット姿のオフショットを投稿した。
【写真】でけぇ…パイスラ強調！ぴたぴたニット＆ガルパン姿の三橋くん
斜めがけカバン＆ぴちぴちニットの組み合わせで、カバンの紐が胸の谷間に入り、豊満バストを強調。Xでは「好き？」という文言で、ファンに呼びかけている。
これにネット上では「『パイスラ』という言葉を生み出した人になにか賞をあげたらいいと思う」「だいすき、ちょっとおおきすぎるよ」「このニット姿の完璧なボディライン、反則級に魅力的すぎる。好きに決まってるだろ」などの声が出ている。
三橋くんは、2001年生まれ、東京都出身。グラビアのほか、コスプレイヤーとしても活躍している。趣味はFPSゲーム、コスプレ、ゴルフ、料理で、特技は布団に入ってすぐ寝られること。
【写真】でけぇ…パイスラ強調！ぴたぴたニット＆ガルパン姿の三橋くん
斜めがけカバン＆ぴちぴちニットの組み合わせで、カバンの紐が胸の谷間に入り、豊満バストを強調。Xでは「好き？」という文言で、ファンに呼びかけている。
これにネット上では「『パイスラ』という言葉を生み出した人になにか賞をあげたらいいと思う」「だいすき、ちょっとおおきすぎるよ」「このニット姿の完璧なボディライン、反則級に魅力的すぎる。好きに決まってるだろ」などの声が出ている。
三橋くんは、2001年生まれ、東京都出身。グラビアのほか、コスプレイヤーとしても活躍している。趣味はFPSゲーム、コスプレ、ゴルフ、料理で、特技は布団に入ってすぐ寝られること。