活動自粛の中坂美祐、舞台降板 新キャストに同じSKE48の鈴木愛菜が決定 『推しが武道館いってくれたら死ぬ』
2月から3月にかけて愛知と東京での公演が控えている舞台『推しが武道館いってくれたら死ぬ』が9日までに公式Xを更新し、出演者の変更を伝えた。
【Xより】出演辞退した中坂美祐に代わって新キャストに鈴木愛菜が決定した【全文】
「本公演に出演を予定しておりました水守ゆめ莉役の中坂美祐さんにつきまして、所属事務所より中坂さんの活動自粛のご報告ならびに出演辞退のお申し出がございましたため、慎重に協議しました結果降板する運びとなりました」と報告。「水守ゆめ莉役の新たなキャストにつきましては、鈴木愛菜さんに演じていただくことになりました」と発表した。
また、中坂が出演する予定だった1月12日の『カードファイト!! ヴァンガード 15th Anniversary ブシロード新春大発表会2026』についても鈴木が出演すると伝えた。
「公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと深くお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、この度の出演者変更に伴うチケットの払い戻しは舞台、イベントともに実施いたしませんので、ご了承のほどよろしくお願いいたします」と伝えた。
新たに出演が決まった鈴木はこの投稿をリポスト。「水守ゆめ莉役を務めさせて頂くことになりました！ 初めての舞台精一杯頑張ります。よろしくお願いします」とつづった。
中坂はSKE48のTeam Eのメンバー。8日に公式サイトで「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたしました」と報告。「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました」と対応を発表し、中坂についても「協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました」と公表していた。
代役を務める鈴木も同じくSKE48のTeam Eのメンバー。2004年1月9日生まれ。愛知県出身。2018年12月9日に9期生としてSKE48に加入した。
