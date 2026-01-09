NHK連続テレビ小説「ばけばけ」でレフカダ・ヘブンを演じる英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が9日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。錦織友一を演じる俳優の吉沢亮（31）について語った。

松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く同作。女優の郄石あかりがヒロインを演じ、トミーが夫となるヘブンを演じている。また、吉沢はヘブンのお世話係である錦織友を演じている。

吉沢について聞かれたトミーは「凄いね。めっちゃ有名なのに、全く気取らない方です。ゲームの共通点のおかげで、すぐに打ち解けることができました。ゲームが（共通点で）話がすぐにできて。撮影すればするほど、マブダチになった」と関係が深まったとした。

「僕も尊敬しますね。『国宝』の1年半間ぐらい役作りして、彼も役作りを大切にすると思うので、働き方凄く尊敬的にします」と続けた。

MCの鈴木奈穂子アナウンサーが「吉沢さんも英語を凄く話しているんですよね？」と聞くと、トミーは「そうですね。一緒に言語交換します。発音もきれいで、演じる時は全く違和感がない。ネイティブみたいな感じ、びっくりするほど」と絶賛した。