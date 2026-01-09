¶áÆ£·ò²ð¡Ö143»î¹ç½Ð¤ë¡×¡¡WBC½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¤¬9Æü¡¢¼¯»ùÅç¸©Å·¾ëÄ®¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¹ø¤äº¸ÏÆÊ¢¤Ê¤É¤òÄË¤á¤Æ75»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢143»î¹ç½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢2023Ç¯°ÊÍè¤ÎÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤ÏÂ®µå¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Á°¤Ç¤â¸å¤í¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ëÂÇ¤ÁÊý¡£Éý¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¸µµ¤¤ÊÂÎ¤Ç¹ç½É¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£