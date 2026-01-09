体も心もぽかぽかと温まる鍋料理。人気料理家の大原千鶴さんに、ブリのうま味を堪能する「すき焼き」のつくり方を教えてもらいました。脂のあるブリが甘辛いタレや卵黄によくからむ一品。〆料理はうどん、余った卵白でオムレツもつくれて、最後まで満足感たっぷりのレシピです。

すき焼き特有の香りが食欲をそそる

甘辛い味つけのおかげで魚の臭みはなし！ ほどよい脂のあるブリがよく合います。

【写真】余った卵白でつくる「白いオムレツ」

●ブリのすき焼き

【材料（3〜4人分）】

ブリの切り身 4〜5切れ（300g）

塩 小さじ1／2

焼き豆腐 1丁（300g）

長ネギ 2本（200g）

春菊（あれば） 30〜40g

酒、しょうゆ 各大さじ3

砂糖 大さじ2

粉山椒 少し

卵黄（好みで） 3〜4個分



【つくり方】

（1） ブリは皮をはがして骨があれば取り除き、2cm幅に切る。塩をふって冷蔵庫に5分ほどおき、出てきた水気をペーパータオルでふく。焼き豆腐は食べやすく切り、長ネギは5mm幅の斜め切りにする。春菊は根元を切り落とす。

（2） 鍋に春菊以外の（1）の具材を入れて中火にかけ、酒、しょうゆ、砂糖を回し入れ、ときどき具材を返して調味料を全体にからめながら2〜3分火をとおす。（1）の春菊を加えてさっと煮たら火を止め、粉山椒をふる。卵黄につけながらいただく。

［1人分323kcal］

【ポイント】

食べやすく、うま味も出るように、ブリは拍子木形に切っておきます。

卵をからめていただきます。

〆（シメ）はこれ！うどんで

材料とつくり方（つくりやすい分量）

（1） タレをつくる。［しょうゆ、白ゴマ、細ネギ（小口切り）各大さじ1／2 砂糖、ゴマ油各小さじ1 豆板醤小さじ1／4 ニンニク（すりおろす）少し］を混ぜ合わせる。

（2） 鍋に残った煮汁（適量）に、ゆでうどん1玉（200g）を入れて混ぜながらいりつける。焦げそうになったら水少しをたすとよい。麺が煮汁を吸ってふっくらとしたら器に盛り、（1）のタレ（適量）をかける。

［全量296kcal］

余った卵白で特別感のある白いオムレツも

余った卵白でもう1品。

●ホワイトオムレツ

【材料（つくりやすい分量）】

卵白 3〜4個分

ベーコン 20g

塩 2つまみ

バター 10g

粗びきコショウ（黒） 適量



【つくり方】

（1） ベーコンは5mm幅に切る。

（2） ボウルに卵白を入れ、泡立て器でしっかりと混ぜ、塩を加えて混ぜる。

（3） フライパンに（1）のベーコンを入れて中火で炒める。ベーコンの脂が出てきたらバターを加えて溶かし、（2）の卵液を流し入れる。箸で全体をかき混ぜ、半熟になったらフライパンをゆすりながら形を整える。器に盛り、粗びきコショウをふる。

［

全量166kcal

］

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 各レシピに表記されているカロリーは、とくに指定がない限りすべて1人分です

※ 計量単位は1カップ＝200mL、大さじ1＝15mL、小さじ1＝5mL、1合＝180mLです