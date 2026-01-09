困っていた人、きっと多い。

ある日、目が覚めたらロジクールの最終装備みたいなマウスがレベルダウンしていた…。まるで駆け出しの冒険者のように、見た目だけゴツいただのマウスに成り果てていた…。

みたいな悲鳴がSNSで聞こえて来たのですが、こちらどうやら設定アプリ「Logi Options+」と「Logicool G HUB」のmacOS版に起こっていた不具合だったようです。原因となったのは、アプリの動作に必要な証明書の期限切れというミスとのこと。

修正方法出ました！ 設定も戻るみたい

この問題ロジクールもかなり早く認知していたようで、早くも公式から対応方法が案内されています。修正版のインストーラーが公開され、そちらを導入すれば復旧できるとのこと（手順はこちら）。

ざっくり手順を確認しましたが、普通に更新パッチのインストーラーをダウンロードして、インストールするだけみたいですね。なお、

デバイス、設定、カスタマイズはすべて復元されているはずです。

とあるので、これまで鍛え上げたショートカットやマクロなども復旧されるはず。

困っていた人は早めに試してみましょう。ただのマウスにしておくには、あまりにももったいないので。

Source: ロジクール