£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÎÇ¯Ëö¤ÏµÆÃÓÉ÷Ëá¤Î²»Æ¬¤Ç¥È¥é¥ó¥×¡ÖÂçÉÙ¹ë¡×Âç²ñ
¡¡£¸¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Î¸¶²Å¹§¡Ê¤è¤·¤¿¤«¡á£³£°¡Ë¤¬£¹Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¤··ãÊÑ¤·¤¿¤³¤Î£±Ç¯Í¾¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¡×¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢°ìºòÇ¯¤«¤éºòÇ¯¤Ë¤«¤±ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸¶¤Ï»Í¼¡¿³ºº¤«¤é²Ã¤ï¤ê¡¢¸Þ¼¡¿³ºº¤òÆÍÇË¤·¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÇÐÍ¥Éô¤È¤·¤Æ£±¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼é¤ê¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡¢µÕ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡Ä¡£¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤È¤«½¬¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤ß¤ó¤Ê¤Ç£±¤Ä¤Î¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥´¥¤¹¥¤¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÉñÂæÃæ¿´¤À¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¹¤¬¤ê¡¢¸¶¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇ¯Îðº¹¤³¤½¤¢¤ë¤¬¡¢·É¸ì¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤½¤¦¡£³Æ¡¹¤Î»Å»ö¤òÊó¹ð¤·¹ç¤¦¡£¡ÖÉñÂæ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸«¤¿¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ãç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤Ï¡ÊµÆÃÓ¡ËÉ÷Ëá·¯¤È¤«¤¬¡¢Î¢¤Ç¤â¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£Ç¯Ëö¤Ë¡Ø¤Ê¤¡¤ß¤ó¤Ê¡¢Ç¯Ëö¤ÏàÂçÉÙ¹ëá¤À¤è¤Ê¡ª¡Ù¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Þ¤È¤áÌò¡¦µÆÃÓ¤Î²»Æ¬¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎàÇ¯Ëö¥È¥é¥ó¥×Âç²ñá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸¶¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î»öÌ³½ê¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¼´¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢¤â¤¦¤½¤Î»þ¤Ï£²£¹ºÐ¤Ê¤ó¤Çà¤â¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¸·¤·¤¤¤Êá¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¿´¤ò·è¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡Ä¡×
¡¡»öÌ³½êÆþ¤ê¤·Ìó£±£µÇ¯¤Î¸¶¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º£Ê£ò¡¥¡Ë»þÂå¤Ë¡Ö±§Ãè£Ó£é£ø¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¡££²£°£±£¶Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢²ò»¶¤Þ¤ÇÌó£´Ç¯´Ö³èÆ°¡£ÍÙ¤ê¤ä²Î¤Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¸¶¤ÏÄ¹¤¤¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎàÌ¥¤»Êýá¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç²¿¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢È±¤òÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¥á¥Ã¥Á¥ãÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤ÀÚ¤ê²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ç¡¢¤½¤ì¶âÈ±¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤Æ¡ØÃÏ²¼³ÊÆ®µ»ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¡Ê¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡Ë¡×¡£¸¶¤Ï¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¯¡¢ÂÎ¤Ï¥Ð¥¥Ð¥¤Ê¤Î¤À¡£