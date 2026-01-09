猫さんたちと新しいおもちゃで遊び始めたら、もふもふにゃんこがまさかの『パリピ』に！？華やかな姿となった猫さんが、可愛すぎると注目を集めています。

思わぬ展開が笑いを誘ったこちらの投稿には「パリピポテ爆誕www」「ツリーにゃんこかわいい、色合いよく似合っててw」「爆笑ですw可愛すぎます♡」といったコメントが寄せられました。

【動画：ふわふわのボールが飛ぶおもちゃで『猫』と遊んでいたら…『想定外すぎる展開』に爆笑】

新しいおもちゃに興味津々

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』に投稿されたのは、ノルウェージャンMIXのもふもふ猫「ぽてち」くんが思わぬ姿に変貌した時の様子。飼い主さんご夫婦はこの日、猫さんたちに新たなおもちゃを用意したのだといいます。

早速嗅ぎつけてきた末っ子の「こたつ」くんの前に出されたのは、猫さんたちお気に入りのふわふわボールを飛ばすことができるピストル型のおもちゃ。開封した瞬間にやってきたぽてちくんも、匂いチェックをして興味津々な様子です。

パリピぽてち爆誕！？

ところが、いざ遊んでみるとふたりの反応はイマイチだったそう。するとその時、誤って飛んだボールがぽてちくんのお腹にピタッ！なぜかくっついてしまうという、謎の現象が起きたといいます。

試しに手で放ってみたところ、やはりボールは次々とぽてちくんの体へ。その結果…、カラフルなボールで彩られた『パリピぽてち』くんが爆誕！ぽてちくんも満更でもないらしく、カメラにキリッとした表情を向けていたといいます。

パリピ姿を受け入れるぽてちくん

様々なもふもふをお持ちの猫さんたちにも試してみたものの、不思議なことにくっついたのはぽてちくんだけだったそう。そんなぽてちくんは、床に転がっていたボールの上に着席。もふもふなお尻にボールをつけたまま平然と歩き、さらなる笑いを誘っていたのだとか。

撮影当時はクリスマス前ということもあって、ぽてちくんの装いはまるでツリーのようにも見えていたそう。残念ながら新しいおもちゃはお蔵入りとなってしまったそうですが、可愛すぎる姿で楽しませてくれたぽてちくんなのでした。

投稿には「ポテちゃんの身体なんでそんなにくっつくんだ？！不思議だなw」「体にいっぱいマーブルチョコ付けてるみたいでなんかカワイイ」「ぽてち最高だよ」「お尻辺りにくっついたやつは笑ったw受け入れてる兄貴流石ですね」「可愛いクリスマスツリーで羨ましい♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ぽてこゆこめ。』では、5匹のもふもふ猫さんの日常の様子が投稿されています。ぽてちくんをはじめとした個性溢れる猫さんたちの面白い姿や可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ぽてこゆこめ。」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。