お日様の下で干したふわふわの洗濯物は、つい触ってみたくなってしまうもの。それはどうやら猫ちゃんも同じようです。洗濯物の中に隠れていた子猫の姿を見た人からは、「干し上がりの心地良さを知っているんですね」「飼い主さんの匂いで安心するのかもしれないですね」といった感想が寄せられることに。投稿は588万再生を超えて、笑顔を届けています。

【動画：『洗濯物が膨らんでいる』→1枚1枚めくっていくと……588万再生された『可愛すぎる瞬間』】

洗濯物が膨らんでいることに気が付いた飼い主さん

狭い場所は猫ちゃんのお気に入りの場所のひとつ。そんな猫ちゃんの習性によって起こった、思わず笑顔になってしまう光景がInstagramアカウント『もめまま』に投稿されました。その日、子猫のまめちゃんの飼い主さんは、取り込んだ洗濯物をまとめて置いておいたそう。その後、洗濯物を片付けようと洗濯物のところにやってきたところ、なにやら違和感が…。よく見てみると、洗濯物にさっきまでなかったはずの膨らみができていたのだといいます。

もしかして…と思い、飼い主さんが洗濯物を1枚ずつ上からめくっていってみたところ、そこには思わず笑顔になってしまう光景が広がっていたのでした。

1枚ずつめくっていったら…

膨らみの正体を突き止めるため、洗濯物を1枚ずつめくっていった飼い主さん。タオルの層までめくってみたところ…なんと、そこにはまめちゃんの姿が！

どうやら、まめちゃんは重なった洗濯物の程よく狭いスペースが気に入ったご様子。しかも、取り込んだばかりの洗濯物はふわふわ。猫のまめちゃんにとっては、最高の隠れ家だったことでしょう。

そんな猫ちゃんらしい習性に、なんだかほっこりとした気分になってきます。

まめちゃんの反応に絶賛の声！

洗濯物の中でくつろいでいたところ、飼い主さんに見つかってしまったまめちゃん。するとまめちゃんは、思わず笑顔になってしまう可愛らしい反応を見せてくれたそう。飼い主さんに洗濯物をめくられて、中に隠れていたのがバレてしまったまめちゃんは…何が起こったのか分からないといった表情で、周囲をキョロキョロと見回し始めたとのこと！

突然の出来事に驚いてしまう姿に、なんだかキュンとしてしまいます。

そんなまめちゃんの姿を見た飼い主さんは、そっと洗濯物を元に戻してあげることに。なにげない日常の風景を癒やしに変えてしまうまめちゃんの無邪気さに、たくさんの人が笑顔になったのでした。

洗濯物の中に隠れていたまめちゃんの姿を見た人からは、「『え！なになに！？』って感じの反応が可愛い（笑）」「たくさんある洗濯物の中からタオル地を選んでるとこが愛おしい」「猫ちゃんって布類のなか好きですよね」など、たくさんのコメントが寄せられることに。まめちゃんの遊び心が癒やしを届けることとなりました。

Instagramアカウント『もめまま』では、そんな子猫らしい愛らしさを見せてくれるまめちゃんと、お兄ちゃん猫のもち君の日常が投稿されていますよ。

まめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「もめまま」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。