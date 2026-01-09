ヒートショックとは？

そもそもヒートショックとは、急激な温度変化によって血圧が大きく上下し、体に強い負担がかかる現象のことをいいます。

寒い場所では、血管は縮んで血圧が上昇します。一方で、お風呂で温かいお湯につかったりすると血管が広がって血圧は一気に下降します。

血圧の乱高下を繰り返すと、心臓や脳の血管に大きな負担がかかり、めまいや立ちくらみを引き起こします。さらに、失神や心筋梗塞、脳出血など重症化するケースもあります。

猫もヒートショックを起こすの？

寒い季節に気を付けたいヒートショックですが、人間だけでなく猫にも起こる可能性があります。

以下のような症状が見られた際には、寒暖差によって猫の体に強いストレスがかかっているサインかもしれません。心臓病や腎臓病を抱えている猫や高齢の猫は、特に注意が必要です。

呼吸が浅く速くなる よだれを大量にたらす 視点が定まらずにふらつく、立てなくなる ぐったりして反応が鈍い 嘔吐や下痢をする

重症化した場合には、心筋梗塞などの命に関わるような深刻な状況に陥る可能性もあります。

注意すべきポイント3つ

1.部屋ごとの温度差を小さくする

リビングは暖かいのに、廊下や脱衣所は極端に寒いといった環境は要注意です。猫が移動・行動する場所は、冷えすぎないようにしましょう。

本来であれば、猫は居心地の良い場所に自発的に移動しますが、高齢で移動が困難だったり、子猫で体温調整がうまくいかなかったりする場合もあります。

2.部屋を暖めすぎない

部屋ごとに温度が大きく異なるとヒートショックのリスクが上がります。寒いからといって、暖房を強くしすぎたりこたつの温度を上げすぎたりするのは避けましょう。

暖かい場所に長時間いると、脱水症状になる恐れもあります。

定期的に室温を測るなどして、暑すぎたり寒すぎたりしないように住環境を整えましょう。

3.シャンプー時の寒暖差に注意

人でも入浴時にはヒートショックが最も起こりやすいといわれていますが、猫も同様に注意が必要です。

シャンプーをするときには、浴室はもちろん脱衣所もしっかりと暖めておきます。シャワーは35～38度くらいのぬるま湯に設定して、心臓から遠い部位からかけます。

終わった後は、暖めた部屋でドライヤーやタオルでしっかりと乾かして体を冷やさないようにしましょう。

まとめ

猫は比較的寒さに強いとされていますが、急激な温度差は体に大きな負担をかけます。特に寒い季節には、猫もヒートショックには要注意です。

それぞれの部屋の温度差を減らし、室内を暖めすぎないことを徹底しましょう。

また、子猫やシニア猫、持病のある猫は、わずかな環境変化が体調不良につながることもありますので特に気を配ることをおすすめします。

こうした対策を取ることで、猫はもちろん、人間もヒートショックを防ぐことができます。寒い冬でも元気に快適に過ごせるように、記事をぜひ参考にしてみてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)