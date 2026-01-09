【ユニクロのネイビー】が40・50代におすすめ！ 大人の垢抜け「おしゃれトップス」

上品かつ知的なムードをまとえるネイビー。2026年春夏のトレンドカラーとしても注目を集めているネイビー色のアイテムは、流行を先取りしたいミドル世代にぴったり。そこで今回は、【ユニクロ】から登場したネイビーのトップスをご紹介。オンオフ活躍しそうなセーターや、春先まで使えそうなカーディガンなど、大人におすすめのアイテムをピックアップしました。

着心地◎ なめらかな素材感のポロ襟セーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\1,990（税込・セール価格）

落ち着いた雰囲気のネイビー色ときちんと感のあるポロ襟で、大人っぽく着られるセーター。公式サイトには「肌ざわりのなめらかな極細メリノウールを100%使用」とあり%着心地も良いようです。コンパクトなシルエットで幅広いボトムスと合わせやすく、1枚あれば冬コーデの即戦力になりそう。ボタンの開閉で首まわりのアレンジが楽しめて、マンネリになりにくいのも嬉しいポイント。

カジュアルさと大人っぽさを両立したジップカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンフルジップカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

程良くカジュアルに着られるフルジップのカーディガン。シックなネイビー色できれい見えが狙えるので、プライベートだけではなく、お仕事シーンにもマッチするかも。ファスナーを閉めるとハイネックとして着られて、首元まで暖かそう。リラックス感がありながら、コンパクトなショート丈でメリハリのある着こなしに仕上がります。シャツやタートルネックTシャツと重ね着もしやすく、コーデのバリエーションが広がる予感。

シンプルなワンツーでもサマになるボーダー柄トップス

【ユニクロ】「スムースコットンポロセーター」\3,990（税込）

グリーンのラインが爽やかなアクセントになった、ネイビー色のセーター。きちんと感のあるポロ襟付きで、カジュアルながらも大人っぽく着られそう。ゆったりとしたリラックスシルエットのおかげで、サマ見えしながら体型カバーも期待できます。プリーツスカートと合わせてプレッピーに、ワイドジーンズでカジュアルに。幅広いスタイリングを楽しんで。

春先まで使えそうなUVカットカーディガン

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）※1月下旬販売予定

ネイビーとホワイトの清潔感のある配色で、好印象が狙えるカーディガン。上品なデザインでオンにもオフにも使いやすく、コーデに迷ったときの救世主になる予感。UVカット機能付きなので、紫外線が気になる春先まで使えそうです。フレアスカートでフェミニンに仕上げたり、あえてルーズなスウェットパンツでカジュアルに落とし込むのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M