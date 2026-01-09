横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズに、迎春のごちそうとして楽しむアツアツの香港式土鍋ご飯「煲仔飯（ポウチャイファン）」が登場。

贅沢海鮮と牡蠣、2種の土鍋ご飯と、料理長こだわりの特別コースが提供されます☆

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」煲仔飯（ポウチャイファン）フェア

期間：2026年1月8日（木）〜3月31日（火）

時間：

ランチ 月〜金 11:30〜15:30(最終入店14:30)、土日祝 11:30〜16:00(最終入店15:00)

ディナー 月〜土 17:30〜22:00(最終入店21:00)、日祝 17:30〜21:00(最終入店20:00)

場所：中国料理「彩龍」（3F）

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）、Web

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」に、香港式土鍋ご飯「煲仔飯（ポウチャイファン）」が登場。

料理長・南暢氏が厳選した冬の海鮮や旬の食材が、アツアツの土鍋や陶板で用意されます！

「煲仔飯（ポウチャイファン）」は、お米を楽しむ文化が根付いている香港発祥の広東風土鍋ご飯です。

香ばしいおこげと、ふっくら炊き上げたご飯、具材から溢れる豊かな味わいが調和しています。

土鍋でじっくり仕上げることで、寒い季節にふさわしい温もりと、旨味が凝縮された美味しさを堪能できるメニューです。

「海鮮饗宴 冬の土鍋コース」では、コース最後に「海鮮尽くしXO醤土鍋ご飯」をサーブ。

海鮮をふんだんに使い、「彩龍」自家製XO醤で香り高く仕上げられています。

アラカルトには、「海鮮尽くしXO醤土鍋ご飯」と「牡蠣の土鍋ご飯」が用意されます。

料理長 南が素材選びから調理法まで一切妥協せず、心を込めて仕上げた冬季限定メニュー「煲仔飯（ポウチャイファン）」

寒い冬にこそ味わいたい、心も体も温まる贅沢な海鮮の饗宴を堪能できます☆

海鮮饗宴 冬の土鍋コース

提供開始日：2026年1月13日（火）〜

価格：18,000円（税・サ込）

コース内容：

広東風焼き物と季節の海鮮前菜の盛り合わせ海のコラーゲンの上湯スープ 陶板煮込み山口県産黒鮑の香味蒸し焼き 土鍋仕立てタラバ蟹と葱生姜の土鍋炒め契約農家「中台菜園」よりこだわりの国産中国野菜と黒毛和牛の強火炒め海鮮尽くしXO醤土鍋ご飯香港スイーツ盛り合わせ

冬ならではの逸品が揃い、滋味豊かな「海鮮饗宴 冬の土鍋コース」

海のコラーゲンの白湯スープは丁寧に陶板で煮込み、濃厚なダシとまろやかな風味が際立つ一皿です！

コクと柔らかな食感が魅力の山口県産黒鮑は蒸し焼きにし、土鍋仕立てで提供。

海のコラーゲンの上湯スープ 陶板煮込み／山口県産黒鮑の香味蒸し焼き 土鍋仕立て／タラバ蟹と葱生姜の土鍋炒め

「タラバ蟹と葱生姜の土鍋炒め」は、葱と生姜の香りが立ち上ります。

コースの最後には用意されるのは、鮑・蟹爪・海老・イカ・ホタテ・鮮魚など、選び抜かれた海鮮をふんだんに盛り込んだ「海鮮尽くしXO醤土鍋ご飯」

「彩龍」自家製XO醤で香り高く仕上げた「煲仔飯（ポウチャイファン）」として楽しめます☆

海鮮尽くしXO醤土鍋ご飯

価格：3,800円（税・サ込）

アラカルトで提供する「海鮮尽くしXO醤土鍋ご飯」は、熱々の土鍋で仕上げ、素材の美味しさとおこげの香ばしさがたまらないメニュー。

香港スタイルの広東料理を楽しめる中国料理「彩龍」ならではの美味しさが詰まっています！

牡蠣の土鍋ご飯

価格：3,800円（税・サ込）

アラカルトで楽しむ「煲仔飯（ポウチャイファン）」には「牡蠣の土鍋ご飯」も用意。

じっくり焼き目を付けた牡蠣に、濃厚なオイスターソースを絡めています☆

迎春のごちそう・アツアツの香港式土鍋ご飯「煲仔飯（ポウチャイファン）」を期間限定で提供。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」の「煲仔飯（ポウチャイファン）」フェアは、2026年1月8日〜3月31日まで開催です！

※写真はイメージです

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post アツアツの香港式土鍋ご飯！横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「彩龍」煲仔飯（ポウチャイファン）フェア appeared first on Dtimes.