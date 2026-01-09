ロッテリアに「サンエックスユニバース」とのコラボレーション企画「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」が登場。

「サンエックスユニバース」デザインのおもちゃ3種類から1つが、キッズセットのおもちゃとしてもらえます！

ロッテリア「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」

販売期間2026年1月7日（水）〜3月下旬 ※なくなり次第終了

販売時間：10時30分〜

販売店舗：一部店舗を除く「ロッテリア」108店舗、「ゼッテリア」183店舗で販売予定

対象商品：A キッズチーズバーガーセット、B キッズてりやきバーガーセット、C チキンからあげっとセット、D おてがるパンケーキセット

セットのおもちゃ：あつまってわくわく♪ サンエックスバス／みんなでわくわく♪ あそべるトランプ／いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOXより1つ

※「ゼッテリア」ではセットのメニュー内容および価格が一部異なります

ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」および「ゼッテリア」に「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」が登場。

「サンエックスユニバース」とのコラボレーション企画として、2026年1月7日から期間限定で販売されます！

「リラックマ」や「たれぱんだ」「アフロ犬」など、サンエックスを代表する人気キャラクターが大集合した「サンエックスユニバース」

「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、そんな「サンエックスユニバース」のデザインを使用したキッズセットです☆

ロッテリアの「キッズセット」に「サンエックスユニバース」が登場するのは今回初。

4種類のキッズセットメニューを注文すると、「サンエックスユニバース」のおもちゃ3種類から1つが選んでもらえます！

あつまってわくわく♪ サンエックスバス

サイズ：サンエックスバス 約L6×W3×H4cm、あそびシート 約H21×W29.7cm

組み立て式のバスを使って、すごろく遊びや点取りゲームを楽しめる「あつまってわくわく♪ サンエックスバス」

サンエックスのキャラクターが集合したデザインが可愛い、組み立て式のプルバックカーです☆

後ろに引いて手を離すと走り出すバスのおもちゃは、付属の遊びシートを使った2種類のゲームも楽しめます。

「すごろくあそび」では「みかんぼうや」や「いしよわちゃん」など、様々なキャラクターが登場。

「てんとりゲーム」は、バスが止まった部分の得点を競って遊びます！

みんなでわくわく♪ あそべるトランプ

サイズ：カード 約H7×W4.6cm、とびだすケース《開いた状態》約W7.2×H7.6×D5cm

「みんなでわくわく♪ あそべるトランプ」は、キャラクターが立体的に飛び出す仕掛け付きケースがキュート。

オリジナルトランプにはサンエックスのキャラクターのイラストや名前、プロフィール、キャラクター豆知識などが書かれています。

一部のトランプには、キャラクターに関するクイズが書いてあり、家族や友人と一緒に遊べる仕様。

付属のカードケースにはキャラクターが立体的に飛び出し、飾ってもかわいいデザインです☆

いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX

サイズ：ミニチュアBOX 約W10×H10×D3cm、キャラクターパーツ 最大約H6×W6cm 最小約H2.5×W1cm

たくさんのキャラクターパーツを自由に並べて遊べる「いっしょにわくわく♪ ミニチュアBOX」

「リラックマ」や「たれぱんだ」など、12個のキャラクターパーツと、ロッテリアのメニューをモチーフにしたパーツが4個付いています！

BOXの内側を背景に、パーツを並べて飾れるほか、BOXの上にキャラクターを乗せて「とんとん相撲」のような遊び方もできるおもちゃです☆

ロッテリアの「キッズセット」に「サンエックスユニバース」が初登場。

ロッテリアの「リラックマとみんないっしょ わくわくパーティー♪ キッズセット」は、2026年1月7日〜3月下旬まで販売です！

