¡Ö½÷À¤«¤é¤Ê¤¼¤«Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ëÃËÀ¡×¤Ë¼Â¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È5¤Ä¤Î¤·¤°¤µ¡É
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡½ÅÍ×¤ÊÍê¤ì¤ëÃË¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¤°¤µ
¡¡Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤äÆü¾ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢º§³è¤ä»Å»ö¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤¤¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Çµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¿Í¤Ï¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¡¢¤·¤°¤µ¤äÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥È¡¼¥¯½Ñ¤äÇÉ¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Á³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡ÖÍê¤ì¤ëÃË¤Ë¸«¤¨¤ë¤·¤°¤µ¡×¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢½÷À¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë
¡¡ºÇ¤â´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸ú²ÌÀäÂç¤Ê¤Î¤¬»ÑÀª¤Ç¤¹¡£ÇØ¶Ú¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ð¤·¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÎ©¤Ä¡¢ºÂ¤ë¡£¤³¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°Õ¼±¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÇØ¤ä¸ª¤¬ÆâÂ¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢°Å¤¯¼«¿®¤Î¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Íê¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶»¤ò·Ú¤¯³«¤¡¢»ëÀþ¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤Ë¸þ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ÈÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤Ë°Ò°µÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ê°Â¿´´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤È¤¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É¨¤òÊÄ¤¸¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ë¿¼¤¯¤â¤¿¤ì¤¹¤®¤º¡¢·Ú¤¯Á°·¹¤¹¤ë¤È¡ÖÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¯»ÑÀª¡×¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¢ÌÜÀþ¤È»ëÀþ¤Ç°Â¿´´¶¤òºî¤ë
¡¡¿Í¤Ï»ëÀþ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡£Íê¤ì¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ÆÏÃ¤¹¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¿¿·õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤¹¤®¤ë¤È°µÇ÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢30ÉÃ¡Á1Ê¬ÄøÅÙ¤ÇÌÜÀþ¤ò¼«Á³¤Ë³°¤¹¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ËÌÜÀþ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤º¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡£¼ê¤äÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò±é½Ð
¡¡¼ê¤äÏÓ¤Î¤·¤°¤µ¤â°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤òÁÈ¤à¡¢¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÊ¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¡ÖËÉ¸æÅª¡×¡Öµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¼ê¤ò·Ú¤¯ÁÈ¤à¡¢¼«Á³¤Ë´ù¤äÉ¨¤ËÃÖ¤¯¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿³«¤¤¤¿¤·¤°¤µ¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤äÀ¿¼Â¤µ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñÏÃÃæ¤Ë·Ú¤¯¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯Æ°¤«¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤¿¼«Á³¤ÊÆ°¤¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë°Â¿´´¶¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¸ØÄ¥¤·¤¿¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤Ê¼ê¤ÎÆ°¤¤Ï¿®Íê´¶¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¤À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ÈÏÃ¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½ÅÍ×
¡¡¤·¤°¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÏÃ¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÍê¤ì¤ëÃË¤Î°õ¾Ý¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Äã¤á¤ÎÀ¼¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÏÃ¤·Êý¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÁá¸ý¤ä¹â¤¹¤®¤ëÀ¼¤Ï¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¡¢ÌµÍý¤ËÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¼«Á³¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÍê¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¾®¤µ¤Êµ¤¸¯¤¤¤òÂÎ¤ÎÆ°¤¤Ç¼¨¤¹
¡¡Íê¤ì¤ëÃËÀ¤Î¤·¤°¤µ¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤¬¼«Á³¤Ë½Ð¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥É¥¢¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡¢°Ø»Ò¤ò°ú¤¯¡¢²ÙÊª¤ò¼êÅÁ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ê¤·¤°¤µ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
