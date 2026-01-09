表現力と音楽性を拡大し続けてきたMay′nの20周年の集大成 『May′n Special Concert 2025「May′n Xmas -the Brightest-」』レポート

表現力と音楽性を拡大し続けてきたMay′nの20周年の集大成 『May′n Special Concert 2025「May′n Xmas -the Brightest-」』レポート