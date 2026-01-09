国土交通省はきょう（9日）、四国地方で1月11日から12日頃にかけて大雪が予想されるとして、外出の自粛を呼びかけました。

【画像をみる】外出自粛を呼びかけ 四国地方で大雪予想 高速道路や並行する国道が同時に通行止めになる可能性も 三連休

香川県の平地でも積雪予想

四国地方では山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所がある見込みです。12日12時までの24時間降雪量は、徳島県の山地で最大20センチ、愛媛県と高知県の山地でそれぞれ最大15センチ、香川県では最大7センチ（平地では3センチ）が予想されています。

高速道路や平行する国道が同時に通行止めになる可能性も

大雪が予想される地域では通行止めや、降雪・路面凍結による車の事故・立ち往生が発生する恐れがあります。やむを得ず外出する場合は、冬用タイヤの装着とタイヤチェーンの携行が必要です。積雪または凍結した道路で滑り止め措置をとらない運転は法令違反となります。

積雪の状況によっては、高速道路およびそれに並行する国道が同時に通行止めとなる場合があります。また、公共交通機関も、遅延や運休が発生する恐れがあります。

大雪により立ち往生した場合や立ち往生車両を見つけた場合は、道路緊急ダイヤル「#9910」（24時間受付・無料）までお知らせください。

お出かけの際は、高松地方気象台、四国地方整備局、NEXCO西日本、本四高速などの公式ホームページやX（旧Twitter）で最新の気象情報や交通情報をご確認ください。