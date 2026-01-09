松下奈緒主演の月10ドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系）第1話のTVer再生数が100万回を突破した。

本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まるサスペンスドラマ。子供たちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子を描く。

主人公・朝比聖子役で主演を務める松下のほか、聖子の夫・一樹を安田顕、行方不明者を持つ家族の会をきっかけに主人公と交流を始める葛原紗春を桜井ユキ、怪しい人物たちを追い続けるゴシップ雑誌のライター・天童弥生を宮沢氷魚がそれぞれ演じ、中村海人、松井玲奈、余貴美子らが共演に名を連ねている。

※計測期間：2026年1月5日～1月8日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

