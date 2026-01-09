ドコモ、iPhone 17 Pro 256GBなどを5G WELCOME割に追加 最大4.4万円引き
NTTドコモは、対象5Gスマートフォンの購入で機種代金割引やdポイントの進呈を受けられる「5G WELCOME割」に、「iPhone 17 Pro」（256GB・512GB）や「Google Pixel 10 256GB」などを追加した。
新たに対象となったiPhoneは、iPhone 17 Pro（256GB・512GB）とiPhone 17 Pro Max（256GB・512GB）。他社から乗り換え（MNP）時の購入が割引対象。割引額は4万4000円。
また、新たに「5G WELCOME割」の対象となったAndroidスマートフォンと割引額は以下の通り。Google Pixel 10 256GB
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：4万4000円 AQUOS R10 SH-51F
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：4万4000円） Xperia 1 VII SO-51F
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：3万4749円 らくらくスマートフォン F-53E
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：2万5740円 Google Pixel 10 Pro 256GB
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：2万2572円
なお、iPhone 17シリーズについては他モデルも以前から「5G WELCOME割」の対象となっており、対象のiPhone 17シリーズとiPhone Airの割引額は以下の通り。iPhone 17 256GB
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：4万4000円 iPhone 17 512GB
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：2万2000円 iPhone 17 Pro 1TB
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：1万1000円 iPhone 17 Pro Max 1TB
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：1万1000円 iPhone 17 Pro Max 2TB
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：1万1000円 iPhone Air
対象の購入方法：他社から乗り換え（MNP）
割引額：1万1000円