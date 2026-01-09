お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）が9日、MCを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。生放送中のまさかの人物からのメッセージに「初めて！」と驚きの声を上げる場面があった。

この日は放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインの相手役・レフカダ・ヘブンを演じる英国出身の俳優トミー・バストウが「プレミアム・トーク」のゲストとして出演した。

放送開始から25分ほど過ぎると、MCの鈴木奈穂子アナウンサーが「ちょっとこの方からメッセージ届きました。ちょっと読みます」としつつ「トミーさん、博多華丸・大吉さん、鈴木アナウンサー、郄石あかりです。今、朝イチ見ています。トミーさん、緊張されていませんか？テレビの前から応援しています」と一般視聴者に交じって送られてきたヒロインを務める郄石あかりからのメッセージを読み上げた。

これにはスタジオも「ええー！ありがとうございます」と感激。華丸も「初めてですよ」と驚き。鈴木アナ「ヒロイン自ら。ありがとうございます。うれしいですね。この後もトミーさんのこと、しっかり守ってください」。

トミーはこのメッセージに「結構緊張しています。今までいつも一緒にライブ、生放送一緒にやりますけど、初めてのソロ。隣にいつもいて、何かあった時にはいつも助け舟を出してくれる。質問が分かりづらいする時も、あかりさんが早めに、早くに答えて、ああ、その質問か、って」。華丸も「本当に夫婦みたい」と話していた。