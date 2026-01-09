「timelesz」原嘉孝（30）が、8日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。テレビやネットで初公開だという恋愛観を語り、共演者を驚かせた。

彼女より仕事優先、自分の時間が作れないと彼女との関係は「終わり」と断言するなど、なかなか難しい原の恋愛観。さらに「地元の友達と仲が良くて。友達を優先したい日が多い」「友達の中に混ざってほしい」と話すと、指原莉乃は「でも、これめちゃくちゃイタい女だよ」と指摘し、原は「そうですか？」と首をかしげた。

原は「友達と仲良くなってくれる方が第一関門」と彼女になるための条件だと宣言。デートも友達と一緒なのか、と聞かれると「ほぼほぼです。10回のうち1回は2人でレストラン行って、ご飯食べた後に居酒屋に移動して友達と合流」と話すと、共演者から「うわ〜」「無理かも」との声が漏れた。

とにかく、交際する条件は「友達と合うか」。指原が「原くんの友達とフィーリングが合うかなの？」と驚いたが、譲れない条件のようだ。「みんな彼女ができたら、その場に来なくなるかも」と指摘されても、原は「それはないんです、僕たちは！」と友情は変わらないと譲らなかった。