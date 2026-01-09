俳優の川崎麻世が8日、自身のアメブロを更新。多忙な年末年始の舞台を終えた直後の、身体の異変について明かした。

【映像】“21歳差婚”川崎麻世、結婚式での夫婦ショット披露

川崎は「年末年始の舞台も終わって昨日は今年のジム始めだった」「ストレッチは時間をかけてゆっくりやるんだ」と、ジムでの自撮りショットや念入りにストレッチを行う姿を公開した。

しかし「実はこの日クリニックに年末の血液検査の結果を聞きに行って来たが、血圧も含めて心配なしだったが、少し喉が痛くて風邪っぽいかなと思い、今日もクリニックに行って来て風邪薬を頂いた」と体調が優れないことを明かした。

続けて「舞台が終わったら緊張感が抜けて気が緩んで風邪ひいたりするんだね。人間の体って凄いね」と張り詰めていた糸が切れた瞬間に体調を崩す自身の反応を、感慨深げにつづった。

最後に「この時期は空気も乾燥してるし、風邪をひきやすいので、皆さん手洗いやうがいは必ずして下さいね」と、自身の経験を踏まえて読者へ注意を呼びかけ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「ジムお疲れ様でした」「お大事になさってください」「早く風邪が治ると良いね」などのコメントが寄せられている。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」