£µ£¸ºÐ¡¦»°±ºÃÎÎÉ¡¡£Ê£³Ê¡ÅçÆþÃÄ²ñ¸«¡Ö£Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¥«¥º¤³¤È¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×»°±ºÃÎÎÉ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£Ê£³Ê¡Åç¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£Ê¥ê¡¼¥°Éüµ¢¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤âÇØÈÖ¹æ¤ÏàÂåÌ¾»ìá¤Ç¤¢¤ë£±£±¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥º¤ÏÊ¡Åç¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º£Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢£Ê£³¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¡Êºòµ¨¡Ë£Ê£Æ£Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¾º³Ê¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê£Ê¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê£Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Îý½¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·è¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í£´£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï£²·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë£Ê£²¡¦£Ê£³É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ËÎ×¤à¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÅ²¬¤Ç¤â»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö£Ê£±Í¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¥Ó¥í¡Ê£Ê£²¡ËÈØÅÄ¤âÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤À¤·¡¢¡Ê£Ê£²¡ËÆ£»Þ¤Ï´ÆÆÄ¤¬ËêÌî¡ÊÃÒ¾Ï¡Ë´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËêÌî´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤ë¡×¤È³«Ëë¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¡¢£±Æü£±Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä£Ê¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¹¹¿·¤À¡£