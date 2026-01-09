シャトレーゼ「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」がリニューアル - 中身はリッチ、価格はお得に
シャトレーゼは、「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」を1月9日から全国のシャトレーゼにてリニューアル発売する。
シャトレーゼ「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」108円
今回のリニューアルでは、同商品史上初となる北海道産純生クリーム100%使用を実現した。シンプルで口どけの良いシュー皮に、ミルク感あふれる純生クリームと、やさしい味わいのカスタードクリームを組み合わせた仕立てとなっている。ひと口ごとに広がる乳のコクと軽やかな後味が特長だという。
また、より多くの人に楽しんでもらうため、価格も見直された。従来の税抜120円から税抜100円へと改定し、税込価格は108円となる。北海道産純生クリームを100%使用しながらも、手に取りやすい価格を実現した点もポイントだ。素材へのこだわりを活かした、シャトレーゼの新たな定番商品として展開される。
