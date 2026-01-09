¡Öº£Æü¹¥¤¡×¡È¤µ¤Ä¤æ¤Å¡ÉÄ¹ßÀ»§À¸¡õÂçÎæÌ´·î´õ¥«¥Ã¥×¥ë¡¢À®¿Í¼°Á°»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç´ãÊ¡¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ßÀ»§À¸¤¬1·î8Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Îø¿Í¤ÎÂçÎæÌ´·î´õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×¥«¥Ã¥×¥ë¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç´ãÊ¡¡×À®¿Í¼°Á°»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È
Ä¹ßÀ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÁ°»£¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡ô20ºÐ¡×¤ÈÀ®¿Í¼°¤ÎÁ°»£¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÄ¹ßÀ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¿¶Âµ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÂçÎæ¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²ÖÂ«¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤äÇ¤ò¶´¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¿Í¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤½¤¦¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç´ãÊ¡¡×¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÖÎø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢2Çñ3Æü¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÇÅù¿ÈÂç¤ÊËÜµ¤¤ÎÎø¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÌÏÍÍ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£ÂçÎæ¤ÈÄ¹ßÀ¤Ï¡Ö²ÆµÙ¤ßÊÔ2023¡×¤Ç¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤µ¤Ä¤æ¤Å¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¢¡¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤µ¤Ä¤æ¤Å¥«¥Ã¥×¥ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
