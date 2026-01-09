ジェラピケカフェのバレンタイン、リボン×フリル状ホイップのクレープやピケベア浮かぶ濃厚ホットチョコ
【女子旅プレス＝2026/01/09】ジェラート ピケ カフェでは、バレンタイン期間限定フェア“Sweet Valentine’s Time”の第1弾アイテムを、2026年1月15日（木）〜2月2日（月）まで提供する。
【写真】「クレープとエスプレッソと」の抹茶クレープ専門店が鎌倉に誕生
今年のバレンタインは、心まで甘く満たす“Sweet Valentine’s Time”をテーマに、vol.1とvol.2の2段階構成で展開される。1月15日からの第1弾では、フリルのように重ねられたホイップクリームと、とろりと溶け出すフォンダンショコラを主役にしたクレープが登場。ショコラの香りに果実の彩り、リボンのアクセントを加えた、視覚的にも華やかなラインアップとなっている。
・ラズベリーフリルショコラクレープ（ベリー＆カスタード）
ラズベリーとチョコレートをミックスしたホイップクリームをフリル状に絞り、チョコレート製のリボンをトッピングした一品。ホイップの中には濃厚なフォンダンショコラが隠されており、食べ進めるごとにカスタードクリーム、ラズベリーソース、フレッシュないちご、全粒粉クッキーが現れる。甘さと酸味、そして食感のバランスが計算された、上品で贅沢なクレープだ。
・リッチフリルショコラクレープ（バナナ＆ホイップクリーム）
チョコレートホイップをフリル状に重ねたダークな色合いに、ホワイトチョコのリボンが映えるリッチなクレープ。こちらも内側にフォンダンショコラを忍ばせているほか、チョコレートソース、ラズベリーソース、バナナ、全粒粉クッキーを組み合わせている。多彩な味わいが調和する贅沢な仕立てだ。
・ピケベアマシュマロホットチョコレート
モカソースとミルクを合わせ、チョコレートエスプーマで蓋をした奥行きのあるホットチョコレート。トップにはピケベア型ところんと可愛いマシュマロが浮かび、見た目にも愛らしい一杯に仕上がっている。なおこのドリンクはvol.2期間中も継続して登場予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
≪gelato pique cafe≫
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・西鉄ソラリアプラザ店＜1月21日オープン＞
・沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
【Not Sponsored 記事】
【写真】「クレープとエスプレッソと」の抹茶クレープ専門店が鎌倉に誕生
◆ピケカフェのラブリーなバレンタイン
今年のバレンタインは、心まで甘く満たす“Sweet Valentine’s Time”をテーマに、vol.1とvol.2の2段階構成で展開される。1月15日からの第1弾では、フリルのように重ねられたホイップクリームと、とろりと溶け出すフォンダンショコラを主役にしたクレープが登場。ショコラの香りに果実の彩り、リボンのアクセントを加えた、視覚的にも華やかなラインアップとなっている。
ラズベリーとチョコレートをミックスしたホイップクリームをフリル状に絞り、チョコレート製のリボンをトッピングした一品。ホイップの中には濃厚なフォンダンショコラが隠されており、食べ進めるごとにカスタードクリーム、ラズベリーソース、フレッシュないちご、全粒粉クッキーが現れる。甘さと酸味、そして食感のバランスが計算された、上品で贅沢なクレープだ。
・リッチフリルショコラクレープ（バナナ＆ホイップクリーム）
チョコレートホイップをフリル状に重ねたダークな色合いに、ホワイトチョコのリボンが映えるリッチなクレープ。こちらも内側にフォンダンショコラを忍ばせているほか、チョコレートソース、ラズベリーソース、バナナ、全粒粉クッキーを組み合わせている。多彩な味わいが調和する贅沢な仕立てだ。
・ピケベアマシュマロホットチョコレート
モカソースとミルクを合わせ、チョコレートエスプーマで蓋をした奥行きのあるホットチョコレート。トップにはピケベア型ところんと可愛いマシュマロが浮かび、見た目にも愛らしい一杯に仕上がっている。なおこのドリンクはvol.2期間中も継続して登場予定だ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■販売店舗：ジェラート ピケ カフェ全店
≪gelato pique cafe≫
・渋谷ヒカリエ店
・玉川高島屋S・C店
・表参道ヒルズ店
・ルミネ立川店
・三井アウトレットパーク 幕張店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・佐野プレミアム・アウトレット
・神戸三田プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 大阪門真店
・松坂屋名古屋店
・mozoワンダーシティ店
・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店
・金沢フォーラス店
・香林坊アトリオ店
・西鉄ソラリアプラザ店＜1月21日オープン＞
・沖縄アウトレット あしびなー店
≪gelato pique cafe creperie≫
・アトレ恵比寿店
・御殿場プレミアム・アウトレット店
・三井アウトレットパーク 木更津店
・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店
・ルミネ池袋店
・三井アウトレットパーク 仙台港店
・酒々井プレミアム・アウトレット店
・土岐プレミアム・アウトレット店
・鳥栖プレミアム・アウトレット店
【Not Sponsored 記事】