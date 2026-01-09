Hey! Say! JUMP伊野尾慧、お化け＆ハートマグネットネイル公開「撮り方が完全にオタク」「解像度高い」
【モデルプレス＝2026/01/09】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧が9日、自身のInstagramストーリーズを更新。最新のネイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】JUMP伊野尾慧、可愛すぎると話題のメイド姿
現在、Hey! Say! JUMPはドームツアー「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」を開催中。10日から3日間、大阪府・京セラドーム大阪公演を控える中、伊野尾は自身のオリジナルフォトを両手で包み、グレーのハートマグネットネイルを際立たせた写真を公開。人差し指には2025年10月8日に配信され今回のツアーでも披露している楽曲「GHOST」にちなんだ、お化けのイラストが描かれている。ストーリーズの端には「明日参戦！！会えるの楽しみ」とつづり、ファンの「推し活」を彷彿とさせる構図で撮影されている。
この投稿に、ファンからは「撮り方が完全にオタク」「解像度高い」「爪綺麗すぎてネイルが映えてる」「お化けネイル可愛い」「センスの塊」「もはや伊野尾くんが伊野尾担」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆伊野尾慧、最新のネイル公開
◆伊野尾慧のストーリーズに反響
