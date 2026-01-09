ＩＬＬＩＴに脅迫やストーキング行為「空港にまで追跡してきた」「看過できない水準」法的対応を事務所が表明
女性５人組・ＩＬＬＩＴ（アイリット）の所属事務所・ＢＥＬＩＦＴ ＬＡＢが９日、韓国発のファンコミュニティープラットフォーム・Ｗｅｖｅｒｓｅ（ウィバース）を通して、個人情報を利用した悪質なストーキング行為や航空券情報の流出被害に対し、強硬対応すると予告した。
同社は「最近、ＩＬＬＩＴの海外公式日程を終え、帰国した一部のメンバーに深刻なプライベート侵害事件が発生した」と報告。続けて「弊社は、帰国情報が流出している状況を事前に把握し、帰国直前に出発空港とフライト時間を変更した。にもかかわらず、多くの人がすでに変更情報を入手し、変更したはずの空港にまでアーティストを追跡してきた」と明かし「接近して会話を試みるだけでなくマスク着用有無を指摘し、アーティストの意思に反する写真撮影を要求するなど、メンバーらを脅迫した」と憤った。
そして「アーティストの個人スケジュールまでリアルタイムで追跡し、現場に来て接触を試み脅迫を加える事件が発生したことを受け、もはや看過できない水準に達したと判断」「弊社は関連航空会社に対し、情報アクセス履歴およびログ記録の確認に向けた積極的な協力を要請した。さらに、ストーカー行為をする人物に関する証拠を常時収集し、いかなる合意や寛大な措置もなく、不寛容の原則に基づき厳重な法的責任を追及することを明確に表明する」と強調した。