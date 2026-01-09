2026年の金運が上がる「財布」の特徴！ ラッキーカラー、買い時、使い始めるベストタイミングを解説
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「春の張る財布」について、解説します。
新しい年を迎えて、今年がどんな年になるのか、気になるところです。中でも、金運について、無関心でいられる人は少ないでしょう。
2026年の干支は丙午（ひのえうま）。東洋思想の五行では、60年の周期の中で火の勢いがもっとも強くなると言われています。お金は、コインは金属で金の属性、お札は紙ですから、木の属性で、火が溶かし、燃やします。そのため、今年に限っては、多少の出費は気にしないのが一番。火の勢いが強まれば、全体運が上がっていき、結果的にお金も動きます。お金を使う罪悪感を捨てましょう。
章月綾乃の金運アップコラム、今回は「春の張る財布」についてお話しいたします。
ダジャレじゃないの？と思ったあなたは、大変感度が鋭い人です。そうなのです。要は、音の響き。春ではる、張る。
似たような発想の開運法には、おせち料理もあります。黒豆は、マメに暮らせるように。めでたいで、鯛を食卓に並べるなど、昔からわが国の開運は、「音の響き」を大事にしています。
▼いつ、買えばいいの？
春に使い始めるため、その前に入手しておくとよいでしょう。
具体的には年末から春分の日までですが、理想は、節分まで。
節分、立春の運気の変化はパワフルで、ダイレクトですから、ここに乗らない手はありません。買ったお財布は、自分の目よりも高い位置で保管を。干支で7番目の午年にちなんで、新札7枚を入れてから使い始めて。
▼いつ、使い始めるといいの？
春のお財布なので、新春を迎える元旦以降、春分の日までの間がゾーンになります。
中でも、立春後の初めての寅の日、または、巳の日。己巳の日。
2026年ならば、2月4日（水）が立春。初寅の日は、2月9日（月）。寅の日の金運は、故事成語「虎は千里を行って千里を帰る」に由来し、大きく使って大きく稼ぐ、使っただけ手元に残るイメージ。
初巳の日は、2月12日（木）。巳の日の金運は弁財天に由来し、商売繁盛、また、冬眠の連想で貯蓄も助けてくれるでしょう。
また、古くから己巳（つちのとみ）の日は、金運が上がるとされています。2026年は、2月24日（火）、3月8日（日）、20日（金）です。
ベストは、2月24日（火）ですが、あなたのタイミング、気分を優先して大丈夫です。
▼どんなお財布を買うといいの？
本来の由来を考えてみると、答えが分かるでしょう。
「張る財布」なのですから、折り畳むデザインのお財布ではなく、お札が真っすぐに入る長財布です。小銭入れ、コインケースでもいいのですが、この場合、「小銭に困らない」程度の運になります。
お財布の色は、茶系がオススメ。黒もステータスを高めます。
また、金具がポイントになっているデザイン、外側と内側が違う色になっているものもよいでしょう。
なお、2026年は火のパワーが強い年、水を連想させるカラーは勢いをそぐので避ける方が無難です。
おねだりが難しいならば、選んでもらう、または、同じブランドをまねするのも有効です。お金持ちのパワーにあやかりましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
春の張る財布について春は、“はる”。つまり、張るに通じるため、春に買うお財布は、お金を集め、お財布の中身がパンパンになると言われています。
さらに金運をアップさせるには自分よりもお金を持っている人からお財布をもらいましょう。
