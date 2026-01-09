料理愛好家の平野レミさんが次々と料理を作っていく人気番組『平野レミの早わざレシピ！10周年感謝祭 生SP』（ＮＨＫ総合午前8時15分〜）が1月12日に放送される。その日の夜には人気番組『ファミリーヒストリー』（総合午後7時半〜）で『平野レミ〜誇り高きブイ家。愛に生きた一族』を放送。NHKでは、12日を「平野レミ祭り」として盛り上げる。

【写真】『ファミリ―ヒストリー』では、平野レミさんの一族の秘話が明かされる

『平野レミの早わざレシピ！』は放送開始から10周年、生放送で作ってきたレシピの数は、270品に上る。今回の10周年感謝祭では、反響の大きかった「伝説のレシピ」ベスト10を、令和風アレンジを加えて復刻ナマ調理する。

世間をザワつかせたびっくりレシピや、あの名（迷）シーンもVTRで振り返る。

スペシャルゲストとして、連続テレビ小説『ばけばけ』にも出演中の俳優・北川景子さんと、レミさんのお友だちで脚本家の三谷幸喜さんが生出演。レギュラーメンバーの中山秀征さんや澤部佑さんとともに、時間も内容も生放送ギリギリの元気料理＆トークをお届けする。レシピは生放送中から、直ちに番組ホームページで公開する。

愛に生きた一族の秘話

続いて12日夜には、著名人の先祖を深堀する人気番組『ファミリーヒストリー』で『平野レミ〜誇り高きブイ家 愛に生きた一族〜』を放送する。



（『ファミリーヒストリー』／(c)NHK）

平野レミさんの家で、代々受け継がれてきた一品「牛トマ」。実 は、最初に作ったのは明治時代に来日した祖父ヘンリー・パイク・ブイ。

取材を進めると、ブイ家のル ーツはスコットランドにあり、王直属のワインマスターも務めた名家でした。ヘンリーは平野駒と結ばれ、レミさんの父・威馬雄が誕生。威馬雄は“あいの子”と呼ばれ、偏見や差別に苦しみながらも、 文学者として大成していきます。

そんな父が、レミさんの夫・和田誠と交わしていた約束とは…。秘話満載、愛に生きた一族の壮大な物語を伝える。

令和流のアレンジも大胆に

■平野レミさんコメント

1月12日の『成人の日』に、私の番組を2つも放送してくれるなんて、Ｎ ＨＫさんも、どうかしちゃったのかしらね。

成人・20年なんて、私、何回 繰り返してるんだろう…。 『早わざレシピ！』は放送開始から10年ですって…早いですね。何も立 派なことはしてないのに、生放送を見て、楽しんでくれる人がたくさん いて、多くの反響をいただけたからこそ、続けられたと思います。本当にありがとうございます！

毎回毎回、レシピ以外にも、ネーミングや見せ方も、ちょっとでも楽しんでもらいたいと真剣に考えてます（こう見えて、苦労してるのよ）。普段は寝転がっている「あの子（食材）」も、立たせてあげることで、より立体的に美味しそうに見えるし、食卓で出された人も楽しいじゃない。



（『平野レミはやわざレシピ』／(c)NHK）

今回は、これまでの270レシピから「ベスト10」らしいけど、私、覚えてるかしら…。放送後に、NHKの人に怒られた場面は、何となく記憶にあ るけど…（失礼しちゃうわよね）。違うレシピを作っちゃったら、ごめんな さい。

令和流のアレンジも大胆に加えて、簡単で馬（ウマ）いレシピを、 た〜くさんご紹介します！お楽しみに！

『ファミリーヒストリー』は、私も全く知らなかった自分の過去のルーツ が分かって、とても驚いたし、感動しました。特に、私がなぜ「あの食材」 が好きなのか…実は全部繋がっていて、鳥肌が立っちゃった。とても面白いので、ぜひご覧ください。