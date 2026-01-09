「不二家」の新キャラクターが誕生！ 2026年1月にデビュー決定
1910年創業の老舗菓子メーカー「不二家」は、2026年1月、看板キャラクターのペコちゃんやポコちゃんに新たなキャラクターを加えた「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」のデビューを決定した。
【写真】「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」各キャラクター紹介
■30年ぶりの新キャラ
「不二家」はこれまで、1950年に代表的なキャラクターのペコちゃんが店頭人形としてデビュー。翌年の1951年に、ポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場すると、1995年には、ペコちゃん＆ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生。キャラクターグッズなどを展開し、その知名度を広げていった。
それから約30年が経ち、今月から「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」として新キャラクターがお披露目される。登場するのは、大きな目が特徴的な“ねこにゃん”、長い耳のおんなのこのうさぎの“うさぎちゃん”、羽ばたく羽をもつ“ことりちゃん”、小さくてくりくりした目の“ハムお”、のんびりやさんだけどガマンづよい“かめ吉”だ。
ちなみに、1月23日（金）より京王百貨店 新宿店に催事出店する「ペコちゃんのチョコレート王国」では、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」をデザインした「ステーショナリーメッシュポーチ」の先行発売を実施。新キャラクターの魅力を一足先にチェックすることができる。
なお、今後、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」の商品やグッズが続々登場予定。新キャラクターの活躍に期待が高まる。
【写真】「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」各キャラクター紹介
■30年ぶりの新キャラ
「不二家」はこれまで、1950年に代表的なキャラクターのペコちゃんが店頭人形としてデビュー。翌年の1951年に、ポコちゃんと一緒に「ミルキー」のパッケージに登場すると、1995年には、ペコちゃん＆ポコちゃんと仲良しのおとこのこの仔犬としてドッグが誕生。キャラクターグッズなどを展開し、その知名度を広げていった。
ちなみに、1月23日（金）より京王百貨店 新宿店に催事出店する「ペコちゃんのチョコレート王国」では、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」をデザインした「ステーショナリーメッシュポーチ」の先行発売を実施。新キャラクターの魅力を一足先にチェックすることができる。
なお、今後、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」の商品やグッズが続々登場予定。新キャラクターの活躍に期待が高まる。