àÇÀ²ÈÅ¾¿Èá¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Äà¤¹¤Ã¤Ô¤óºî¶ÈÃå»Ñá52ºÐ²ÃÆ£µª»Ò¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÇÀ²È¤Î¿Í¡×¡Ö¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤ºÈþ¿Í¤À¤Ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç½éÇä¤ê
¡¡ÇÀ²È¤ËÈª¤ò¼Ú¤ê¤ÆÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£µª»Ò(52)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2026¤Î½éÇä¤ê¤Ï¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÌîºÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤ÇÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡à¥¹¥Ã¥Ô¥ó»Ñá¤Ç¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÇÀ²È¤Î¿Í¡×¡Ö¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º¥¹¡¼¥Ñ¡¼Èþ¿Í¤À¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÃÆ£¤ÏÌó15Ç¯Á°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤ÇÌîºÚºî¤ê¤ò·Ð¸³¡£Èª»Å»ö¤¬¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤¬¡Ö¥«¥È¥Î¥êÇÀ±à¡×¤È¸Æ¤ÖÈª¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£