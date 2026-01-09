東北日本海側では、１１日から１２日頃にかけて、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、大雪となるでしょう。また、海上では雪を伴った西よりの非常に強い風が吹き、大しけとなる見込みです。大雪や暴風雪、高波に警戒してください。

［気象概況］

１０日は、低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後、１１日から１２日頃にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるでしょう。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。

このため、１１日から１２日頃にかけて、東北日本海側では大雪となり、海上を中心に大荒れや大しけとなるでしょう。

■雪・風・波の予想

［雪の予想］

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い １００センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

その後も、さらに降雪量が増える所がある見込みです。



［風の予想］

１１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 ２３メートル （３５メートル）

東北日本海側 陸上 １８メートル （３０メートル）

その後も１２日にかけて、非常に強い風が吹く所がある見込みです。



［波の予想］

１１日に予想される波の高さ

東北日本海側 ６メートル

その後も１２日にかけて、大しけとなる所がある見込みです。



［防災事項］

東北日本海側では、１１日から１２日頃にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、暴風雪による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。

