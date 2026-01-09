¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Î¤ª2¿Í¤¬¡Ä¡×°Û¶¥µ»Áª¼êÆ±»Îà¿ÆÌ©¥Ç¡¼¥È»Ñá¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÄµªÊ¿Íü²Öà´é´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ú¥¢¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¤¬¥Ç¡¼¥ÈÊó¹ð¡Ä¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¤Îà¿ÆÌ©2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌë¤Ï¡¢Í¥Íø¤Á¤ã¤ó¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥È¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢µÈÅÄÍ¥Íø¤È´é¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Îµ¢¹ñ¤â²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°Û¶¥µ»¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÆ±»Î¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¤ª2¿Í¡×¡Ö2¿Í¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ú¥¢¡×¡ÖÀÜÅÀ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í‼¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥ä¥Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£