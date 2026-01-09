¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó2300Ëü±ßÄ¶àÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼áÂçÌî¿¿°ÍàÄ¶¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ôá¤Ë¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤¿¤éÌÜ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öº²¤¬¿Ì¤¨¤ë¡Á¡×
Î¾¸ª½Ð¤·¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤Ç
¡¡àÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼á¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤ÎÂçÌî¿¿°Í¤¬Ä¶¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡7ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤Î´ë²è¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î2300Ëü±ß°Ê¾å¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÌî¡£
¡¡¡Ö¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤Î°áÁõ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Çò¤¤¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ¾¸ª½Ð¤·¤ÇÃ»¤¤¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µ´¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æº²¤¬¿Ì¤¨¤ë¡Á¡×¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤¿¤éÌÜ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÐ¤â¤Ã¤È¿Íµ¤½Ð¤ÆÍè¤ë¡×¡Öº£Ç¯¤âÁÇÅ¨¤ÊÈþ»Ñ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÂçÌî¤ÏSNS¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬130Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¼¡£ºòÇ¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï2300Ëü±ß¤ËÆÍÇË¤·¡¢2024Ç¯¤Î1800Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£