「timelesz」原嘉孝（30）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。お年玉を配り歩いていたという意外な先輩アイドルを明かした。

同番組では、10日スタートのフジテレビ系ドラマ「横浜ネイバーズ」（後11・40）でダブル主演を務める原と「なにわ男子」大西流星がゲスト出演。「アンジャッシュ」児嶋一哉が「（年末の）カウントライブとかでみんな会うって聞くんで」と切り出し、「お年玉いっぱいもらったっぽい」とイメージを指摘すると、2人は丸の札で回答した。

これを受けて「ハライチ」澤部佑は「みんなくれるの？」と興味津々。原は「そんなこともないですけど」と否定したが、「A.B.C―Zの塚田（僚一）君が全員にあげたらしくて。透明なビニール袋に包んだやつが大量に入ってて、“今timelesz全員いる〜？”とか言って配ってくれたり」と振り返った。

レギュラー陣から「え〜っ」「凄っ！」と驚きの声が上がると、大西も「凄かったです」と同意。「サンタさんみたいにこうやって持って来てくれて」と、大袋を肩に担いだ塚田の姿を再現していた。