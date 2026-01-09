アン・ヒョソプ出演の韓国ドラマ4選 『浪漫ドクター キム・サブ2』『ホン・チョンギ』などABEMAで配信中 あす10日『GDA』でプレゼンター
ABEMAでは、10日（後6：30〜）にK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』を日韓同時・国内独占無料生中継。この記事では同アワードのプレゼンターを務める俳優・アン・ヒョソプ出演の韓国ドラマ『浪漫ドクター キム・サブ2』『ホン・チョンギ』などを紹介する。（いずれもAMEBAで無料配信中）
【写真】アン・ヒョソプが謎多き男を演じる『ホン・チョンギ』
◆『浪漫ドクター キム・サブ2』
型破りな天才医師と、彼のもとで成長していく若手医師たちの姿を描いた感動のメディカルロマンス第2弾。アン・ヒョソプは、辛い過去と借金を背負う外科医ソ・ウジン役を熱演した。さらに、本作は前作に続き、初回から最終回まで同時間帯視聴率1位、最高視聴率28.4％を記録。2020年SBS演技大賞では5冠を受賞するなど、高い評価を受けた。
【あらすじ】
病院の不正を内部告発したことで業界から干されてしまった外科医ソ・ウジン（アン・ヒョソプ）は、“神の手”を持つ伝説の外科医キム・サブ（ハン・ソッキュ）にスカウトされ、トルダム病院で働くことになる。しかし、両親が残した多額の借金に追われるウジンにとって、手術はあくまでお金を稼ぐための手段でしかない。一方、ウジンの同期チャ・ウンジェ（イ・ソンギョン）は、優秀な成績で医大を卒業しコサン大学病院の胸部外科医となるも、手術室に入ると意識を失ってしまう恐怖症を抱え、トルダム病院への異動を命じられる。
こうしてキム・サブのもとで働くことになった2人は、患者を救うことに全身全霊を注ぐサブの姿を目の当たりにしながら、少しずつ外科医としての覚悟と責任を学んでいく。しかし、コサン財団の理事長ト・ユンワン（チェ・ジノ）は、トルダム病院を閉鎖し新たな病院を建設する計画を進行。ユンワンの息がかかった外科医パク・ミングク（キム・ジュホン）がトルダム病院に乗り込み、病院を巡る対立は激化していく。
◆『ホン・チョンギ』
アン・ヒョソプが演じるのは、宮廷に仕える役人でありながら、裏では情報組織の首長として暗躍する謎多き男ハ・ラム。復讐心を抱きながらも、チョンギへの想いによって忘れていた穏やかな感情を取り戻していく姿が描かれる。ヒロインのホン・チョンギを演じるのはキム・ユジョン。数奇な運命を背負いながらも才能を開花させていく天才女性画工を、みずみずしい演技で表現している。
【あらすじ】
はるか昔、魔王を封印する王の肖像を描いた画工の娘ホン・チョンギと、その封印を司った道士の息子ハ・ラムが生まれる。しかし、チョンギは呪いによって視力を奪われてしまう。
9年後、雨乞いの儀式で出会った2人は再び会う約束を交わすが、儀式中に起きた悲劇により、ラムは視力を失い、約束は果たされない。それから19年後、奇跡的に視力を取り戻したチョンギ（キム・ユジョン）は天才画工として成長。一方のラム（アン・ヒョソプ）は、星を読む能力を持つ書文観の主簿として王に仕えていた。運命に導かれるように再会した2人は、過去の因縁や宿命に翻弄されながらも、再び強く惹かれ合っていく。
◆『恋する指輪〜三つ色のファンタジー〜』
はめると相手の好きな人に見える魔法の指輪があったら…？アン・ヒョソプは、美人以外は眼中にないプレイボーイ気質のセゴンを好演。胸キュン必至のシチュエーションが次々と展開される、甘く切ないファンタジーロマンス。
【あらすじ】
ムンソン大学に通うナンヒ（キム・スルギ）は、目立たないながらも人のために尽くす心優しい女子大生。大学一のモテ男セゴン（アン・ヒョソプ）に密かに想いを寄せていたが、最初から無理だと諦めていた。そんなナンヒに、母ジェファは先祖代々受け継がれてきた“魔法の指輪”を手渡す。その指輪をはめてもらった女性は、指輪をはめてくれた男性の「理想の人」に見えるという不思議な力を持っていた。半信半疑のままセゴンに指輪をはめてもらうことに成功したナンヒだが、そこから2人の関係は思わぬ方向へと進んでいく。
◆『適齢期惑々ロマンス〜お父さんが変!?〜』
最高視聴率36.5％を記録した“適齢期の恋”を描くハートフルラブコメディ。アン・ヒョソプは、大企業経営者の次男で、家を出てサッカーコーチの夢をかなえるべく孤軍奮闘中のパク・チョルスとして出演。個性豊かな登場人物たちが織りなすラブストーリーにも注目の作品。
【あらすじ】
食堂を営むピョン家の父ハンス（キム・ヨンチョル）は、母ヨンシル（キム・ヘスク）と次女ミヨン（チョン・ソミン）に支えられながら、日々忙しく働いている。長女で弁護士のヘヨン（イ・ユリ）は、元恋人ジョンファン（リュ・スヨン）との再会により心をかき乱され、三女ラヨン（リュ・ファヨン）の行動をきっかけに家族は大騒動に発展する。そんな中、ハンスの息子を名乗る俳優アン・ジュンヒ（イ・ジュン）が突然現れ、家族の前に隠されていた秘密が次々と明らかに。家族それぞれの恋愛と人生が交錯しながら、物語は温かくもコミカルに展開していく。
ほかにも、17歳で時が止まったままの2人が贈るヒーリングラブコメディ『30だけど17です』や、人気K-POPアイドルグループ「HIGHLIGHT」ドゥジュンの時代劇初出演作品で、2015 Asian Television Awards 短編ドラマ部門 最優秀賞を受賞したファンタジー時代劇『ポンダンポンダン 王様の恋』など、アン・ヒョソプの出演作が期間限定にて無料配信中となっている。
