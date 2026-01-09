俳優の高橋英樹（81）が9日、自身のブログを更新し、左手の手術を受けたことを報告した。

「これから左手バネ指の手術」と題したブログを更新。「左手バネ指と手首の手術です」と手術の内容を明かし、「一応全身麻酔の予定です」と報告。「朝ごはんがなかったので腹ペコペコペコだ！（大笑）」と手術前の空腹を訴えつつも、「更なる健康を目指して頑張ります！」と意気込みをつづった。

そして、午後には「お陰様で元気です！」と題したブログをスタッフが更新。「お陰様で手術は、無事に終わりまして、麻酔も覚めまして、午後2時半以降は、いつも通りの水分摂取、夕方からは軽い食事摂取も大丈夫とのことでございます」と報告した。

スタッフらはまだ絶食が続く高橋の横でランチをとったといい、「本人は「お腹が空いた〜〜！」「あ、ああ、お腹が空いた〜〜！」と叫んでおりますが、私達は知らんぷりをして先生のご指示に従っております」とユーモアたっぷりに術後の様子を明かした。

「大変元気に回復に向かっておりますので、本当に良かったと安堵しております」と続け、「傘寿を過ぎましても、こんなに素敵な現役！を目指しまして、ヒデキチーム一丸となり、日々励んで参りたい所存でございます」などと締めくくった。