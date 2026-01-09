冬の主役＜６＞フィギュアスケート男子 鍵山優真 ２２ （オリエンタルバイオ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。

長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。

対マリニン 完成度カギ

昨年１２月の全日本選手権を制し２大会連続の五輪出場を決めた。日本代表のジャージーに袖を通し、「（五輪出場は）２回目だけど、デザインも変わって、初めてのような新鮮な気持ち」。この４年間で、自らの立場もまた大きく変わった。

１８歳で出場した２０２２年北京大会では「先輩の背中を見て、五輪を楽しんだ」。羽生結弦さん、宇野昌磨さんとともに戦うことがうれしく、国を背負う重圧はどこ吹く風。「自分史上、最強だった」という精神状態で銀メダルを獲得した。２２年に羽生さん、２４年に宇野さんが相次いで競技会を引退し、次のエースの筆頭候補となった。注目度が高く、世界で活躍することが求められる日本のフィギュアで、その重圧は計り知れない。

足首のけがで練習できない時期があった。４回転ジャンプ全６種類を跳ぶ世界王者イリア・マリニン（米）に対抗しようと４回転ルッツを構成に入れ、バランスを崩したこともあった。世界選手権はマリニンの壁に阻まれ、優勝はない。ここまでの歩みは、悩みや苦しみが先行してきた。

羽生さん、宇野さんに「エースとは何か」を尋ねたことはないという。「羽生君は常に勝利を求め、完璧に勝つ姿を行動で見せる『ザ・アスリート』で、理想の姿。昌磨君はみんなで切磋琢磨（せっさたくま）して強くなることを率先して体現した」。偉大な２人と同じことはできないと割り切った上で、「自分らしいあり方を大事にしたい」と語る。

今季、４回転ジャンプはトウループとサルコーの２種類の構成で、マリニンとは技術点で大きな開きがある。五輪でフリップを入れるかはまだ固め切れていないが、表現面を含む全体の完成度が勝負の鍵となる。

「今回の３人は年も近く、そんなに（引っ張らないとという）重圧はないかな」。同じ日本代表としてミラノで戦う佐藤駿（エームサービス）、三浦佳生（オリエンタルバイオ）はジュニア時代から関東のリンクを拠点にしており、旧知の仲だ。今季開幕前に３人で食事して「一緒に五輪に行こう」と約束した。鍵山のコーチで父の正和さんは「三羽がらす」と呼び、「仲が良く、（互いの）士気もどんどん高まっていくと思う。切磋琢磨して励んでほしい」と期待する。

「後悔しない練習をして、全力で五輪を楽しみたい」と鍵山。１０年バンクーバー大会から五輪の表彰台を守ってきた日本男子の新エースは、自然体で歴史をつなぐ。（岡田浩幸）

［名場面］羽生 入魂の「ＳＥＩＭＥＩ」

◆２０１８年平昌五輪 フィギュアスケート男子で羽生結弦が６６年ぶりの五輪連覇を達成した。前年秋に右足首を痛め、その復帰戦だった。フリーは映画「陰陽師（おんみょうじ）」の曲をアレンジした「ＳＥＩＭＥＩ」で＝写真＝、演技後は「頑張ってくれた右足に感謝したい」と語った。羽生は２２年北京大会ではクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）に挑戦した。今季のグランプリファイナルでそのジャンプを決めたイリア・マリニン（米）は「羽生さんは唯一無二。記録に挑むこと、完璧な演技を追求することの喜びを、彼が示してくれた」。その存在は今も大きな影響を与えている。