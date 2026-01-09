タレントのフワちゃんが9日までにX（旧ツイッター）を更新。大事な急ぎの用事でコンビニに駆け込んだものの現金がなく、困り果てていたところ、見ず知らずの人が30円をくれたと報告し、Xを通じてこの人物に「本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

フワちゃんのポストによると、入団した女子プロレス団体「スターダム」に新作ポートレートを送ることになっていたが「練習やなんやで遅くなっちゃってギリでセブン駆け込んでさ そしたらコピー機、現金しか使えないみたいでもう完全に詰んで」と、現金を持ち歩かなかったために写真をプリントするコピー機が使えない状態に陥ったという。

フワちゃんは「はいこれでせっかく拾ってもらったスターダムに『こいつはかろうじて敬語だけ使える風になっただけで遅刻は全然治ってませ〜ん』って言われてクビですって」と絶望的な気持ちに襲われた様子。コンビニ内で覚悟を決め、「もう背に腹でさ… 私近くでおせんべい買おうとしてた方に『急に申し訳ありません。そのおせんべい私買うので30円をいただけませんか』ってお願いしたよ」と、近くにいた人に、電子マネーで買い物を立て替える代わりに現金30円をもらえないかと頼み込んだという。

フワちゃんは「情けない願いだよ 長いこと仕事休んでたけど自分で払うつもりだったんですよ 恥ずかしいよこんなカツアゲまがいのことして」と、非常に恥ずかしかったことを告白。それでも、必死になっていたフワちゃんの真剣な思いが伝わったのか、「でもその方が優しい人で何かの縁なんでってせんべいも買わせてくれずにお金だけくれて去っていったよ」と、頼んだ相手が、電子マネーの立て替えではなく、好意で写真代を支払ってくれたことを報告した。

フワちゃんは「私セブンの外まで見送ったよ 帽子とって見えなくなるまで頭下げたよ 無事に1／10後楽園大会にフワの新作のポトレが並んでたらセブンにいたあの方のおかげです 本当にありがとうございました」と感謝の気持ちをつづっている。

フワちゃんは24年8月、お笑い芸人やす子に対する不適切なSNS投稿で大炎上し、活動休止に追い込まれた。しかし25年11月にスターダムの後楽園大会にサプライズ登場。22年10月に同団体でリングデビューを果たしているが、今度は正式に入団することを発表し、「いろいろな可能性を考えている中で、私にとってまた挑戦したいもの、それはプロレス一択でした」と“本職プロレスラー”への意欲を示していた。