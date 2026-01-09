高橋ひかる「自然とこっちの肩の力が抜ける」「素敵な座長」共演俳優に感謝【探偵さん、リュック開いてますよ】
【モデルプレス＝2026/01/09】女優の高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が9日、都内で開催された金曜ナイトドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（毎週金曜 よる11：15〜深夜0：15）制作発表記者会見に、主演の松田龍平、共演の大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研と共に出席。主演の松田とのエピソードを語った。
【写真】24歳女優、抜群スタイル際立つミニスカコーデ
本作は、田舎の温泉街を舞台に、探偵兼発明家に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという“ゆるさ”満載、だけど時に笑えて涙する、心が温まる物語。松田が企画から参加したという本作。独特の世界観について松田は「僕が探偵なんですけど、あまり走ったりアクションしたりしたくない、というところから始まって」と打ち明け「簡単に犯人を捕まえて、あとはダラダラだべっていたいな、という気持ちから。それを（監督の）沖田（修一）さんに丸投げして作っていただいた」と説明した。
松田の座長ぶりについて高橋は「松田さんとご一緒のシーンがあまりなくて緊張していたんですよ。どんな方かわからないままご一緒することが毎回。ご一緒して、スパンが空いて久しぶりにご一緒する…毎回初めての気持ちでご一緒していた」と前置きし「自然とこっちの肩の力が抜けるような。ふわふわしてる、雲みたいな。いつ会ってもテンション感が変わらない、凪のような方」と告白。その上で「でもすごくおもしろい方で！」と笑い「ご一緒したときはゲームの話をしていました。軽快なトークで、すごい楽しいお話をしてくださって、素敵な座長でした」と語った。
他の出演者からも座長ぶりを絶賛されると、松田は「うれしいやら恥ずかしいやら…すみません、って感じで…」と恐縮。さらに松田は「今回は僕が企画というか、一番始めに声を上げさせていただいたので、そういう意味でも今までとは違うプレッシャーというか。しっかりしないとな、という気持ちが余計にありました」と打ち明け「僕にとってはありがたい経験。もっと早い段階でこの気持ちが大事だと気づかなきゃいけなかったなって…」と反省。するとキャスト陣からは笑いが起こり、大倉は「反省やめて（笑）」とツッコんだ。（modelpress編集部）
◆松田龍平主演「探偵さん、リュック開いてますよ」
◆高橋ひかる、松田龍平の座長ぶりに感謝
