これからの予定【経済指標】
【ノルウェー】
消費者物価指数（CPI）（12月）16:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)
【トルコ】
鉱工業生産指数（11月）16:00
予想 N/A 前回 -0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（11月）16:00
予想 -0.5% 前回 1.8%（前月比)
予想 -0.8% 前回 0.8%（前年比)
ドイツ貿易収支（11月）16:00
予想 163.0億ユーロ 前回 171.0億ユーロ（169.0億ユーロから修正）
フランス消費支出（11月）16:45
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
フランス鉱工業生産指数（11月）16:45
予想 -0.2% 前回 0.2%（前月比)
ユーロ圏小売売上高（11月）19:00
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
【スイス】
雇用統計（12月）17:00
予想 3.1% 前回 2.9%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【メキシコ】
鉱工業生産指数（11月）21:00
予想 N/A 前回 0.7%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.4%（前年比)
【カナダ】
雇用統計（12月）22:30
予想 -0.25万人 前回 5.36万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.5%（失業率)
【米国】
雇用統計（12月）22:30
予想 5.9万人 前回 6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.5% 前回 4.6%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.1%（平均時給・前月比)
予想 3.6% 前回 3.5%（平均時給・前年比)
住宅着工件数（10月）22:30
予想 132.5万件 前回 N/A（住宅着工件数)
予想 1.4% 前回 N/A（住宅着工件数・前月比)
予想 135.2万件 前回 N/A（住宅建築許可件数)
予想 1.1% 前回 N/A（住宅建築許可件数・前月比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（1月）10日00:00
予想 53.5 前回 52.9
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
