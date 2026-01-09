豪ドルドル、NZドルドルは落ち着いた動き＝オセアニア為替概況



豪ドルドルは狭いレンジでもみ合い。原油高などを受けた資源国通貨高と、ドル全面高の流れが交錯。朝からのレンジは0.6688-0.6704ドルとなった。豪ドル円はドル円が157円40銭を付けるなど円安が進む展開となっていることもあり、しっかりした動き。朝の105円02銭から105円38銭を付けた。



NZドルドルも豪ドルドル同様にもみ合い。朝からのレンジは0.5738-0.5754となっている。NZドル円は朝の90円10銭から90円39銭まで上昇。



総じて対ドルで落ち着いた動き、円安に反応という展開。



今週の主な結果



豪州

01/07 09:30 住宅建設許可 （11月） 結果 15.2% 予想 2.1% 前回 -6.4% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 3.4% 予想 3.6% 前回 3.8% （前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 0.0% 前回 0.0% （前月比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 3.2% 予想 3.2% 前回 3.3% （トリム平均・前年比）

01/07 09:30 消費者物価指数 （11月） 結果 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）

01/08 09:30 貿易収支 （11月） 結果 29.36億豪ドル 予想 50.0億豪ドル 前回 43.85億豪ドル



NZ

特になし

