テクニカルポイント ユーロポンド、１０日線に沿った下降トレンド継続 テクニカルポイント ユーロポンド、１０日線に沿った下降トレンド継続

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロポンド、１０日線に沿った下降トレンド継続



0.8803 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8793 一目均衡表・雲（上限）

0.8779 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8761 一目均衡表・雲（下限）

0.8726 100日移動平均

0.8725 21日移動平均

0.8723 一目均衡表・基準線

0.8695 一目均衡表・転換線

0.8692 10日移動平均

0.8676 現値

0.8647 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8641 200日移動平均

0.8605 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、昨年１１月後半以降は下降トレンドを形成している。特に１２月後半からは１０日線を上値メドとする整った下降トレンドとなっている。ＲＳＩ（１４日）は３６．１と、売りバイアス優勢を維持している。水準的には１０日線は０．８６９２に位置している。一方、下値には２００日線０．８６４１があり、サポート水準と指摘の欧している。目先は両移動平均線に挟まれた水準で小幅調整が入っている。

外部サイト