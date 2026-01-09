２０２４年、独ハンブルク・バレエ団の芸術監督を退任した世界的振付家ジョン・ノイマイヤー。

１９８９年に東京バレエ団に振り付けた作品「月に寄せる七つの俳句」が２月、同バレエ団「レジェンズ・ガラ」で再演される。キャスト選考のために来日した８６歳の巨匠に思いを聞いた。（小間井藍子）

「月に寄せる七つの俳句」は、松尾芭蕉や正岡子規、小林一茶などの俳句から着想を得て振り付けた。ノイマイヤー自身、学生時代から日本の伝統文化を調べてきたという。「まずは能舞台に感銘を受け、そして俳句の形式に強くひかれた。バレエも俳句も言葉で全てを説明することは難しい。もちろん解釈はあるが、全部言ってしまうと途端につまらないものとなってしまう。解釈の奥に深いものがある」ことが、バレエとの共通点だと言う。

独シュツットガルト・バレエ団のダンサーを務めていた６０年代に振り付けた作品も、俳句を題材にしたものだった。「それが評価され、独フランクフルト・バレエ団の芸術監督になれた。俳句はいわば私のキャリアを切り開いてくれたものでもある」。シンプルなバリエーションなどの組み合わせによって人間同士、あるいは人間と自然の関係性を表現する今回の作品にも、俳句のイメージを重ねているという。

再演にあたり、団員の稽古だけでなく、昨年１２月に上演された「くるみ割り人形」を見てキャスト選考を行った。東京バレエ団を「ストロングカンパニー」と褒めつつ、「キャスティングというのは新たなパズルをつなぎ合わせて絵画を作るようなもの。単純な見た目ではなく、人間性が重要な要素です。休憩中も彼らが何を見てどう過ごしているか、注視していました」と語る。

一昨年からフリーランスの振付家として世界中を飛び回り、１６ものプロジェクトに関わっているという。「昨年、ハンブルクの自宅にいたのは３週間だけ」と苦笑しつつ、「今の時代においてどう生きるべきか。作品を通じて観客に伝え、それを見届けるのが今の私にとって大事なことなんです」。鋭い眼光がきらり、と輝いた。

公演は他にモーリス・ベジャールの「春の祭典」とイリ・キリアンの「小さな死」との３本立て。上野・東京文化会館で２月２７日から３月１日まで上演される。（電）０３・３７９１・８８８８。