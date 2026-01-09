WEST．藤井流星（32）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。5000円に釣られて芸能界入りしたと明かした。

藤井は自身の幼少期について「僕は全く芸能界に憧れがなくて。その当時」と回想。司会の黒柳徹子から「ご両親が履歴書をお出しになったと」と芸能界入りのきっかけを聞かれると、「そうです。10歳ぐらいの時に。僕の意思というより、お母さんの意思で送って」と苦笑した。

当時サッカーに打ち込んでいたが「オーディションの前日に電話が来るんですけど。『明日来てください』って。でもその次の日がサッカーの試合やから『行かない！』って親に言って。そしたら次の日大雨になって、サッカーが中止になったんです」と偶然にも予定がなくなったという。

「中止なんやったら行ってきなさい」と親に促されたものの、藤井は「それでも行かない」と拒否。「『わかった！じゃあ5000円あげるから行ってき』って言われて。すぐ5000円もらって、行ってくる！って言って行きました」と5000円に釣られてオーディションを受けたと明かした。

藤井は「5000円で行きました。そしたら受かりました」と笑っていた。